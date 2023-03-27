Два новых российских атомных ледокола планируется заложить в 2024 и 2025 годах

Санкт-Петербург, , 06:18 — REGNUM Два новых атомных ледокола планируется заложить на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге в мае 2024 года и в октябре 2025 года, заявил 27 марта заместитель директора Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко в интервью РИА Новости.

Атомный ледокол «Арктика» проекта 22 220 Kuzmixan

Строительство шестого и седьмого атомного ледокола проекта 22 220 будет осуществляться за счёт схемы смешанного финансирования через бюджет и внебюджетные средства.

«Правительство определило объемы выделяемых средств из бюджета на три года, а госкорпорация — свои источники финансирования. Бюджетные инвестиции в строительство этих двух ледоколов, которые будут работать в акватории Северного морского пути, запланированы в объёме 58,9 миллиарда рублей», — сказал Кулинко.

Напомним, что в настоящее время в строю находятся три атомных ледокола проекта 22 220, являющиеся самыми большими и мощными в мире — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Ледоколы «Якутия» и «Чукотка» достраиваются на «Балтийском заводе».

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