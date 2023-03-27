Французский политик Асселино назвал нескончаемой шуткой введение Западом новых санкций против России

Париж, , 06:01 — REGNUM Постоянно выводимые Западом антироссийские санкции не работают, а упорство авторов санкционной политики напоминает «нескончаемую шутку», 26 марта написал в своем микроблоге лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о разработке одиннадцатого пакета ограничений, который должен будет использоваться ЕС для борьбы с обходом рестрикций, уже действующих против России.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля Евросоюз принял десятый пакет санкций в отношении РФ. В соответствии с ним санкционнный список пополнился 121 физическим и юридическим лицом.

Кроме того, были введены новые существенные ограничения на импорт и экспорт товаров, а также было запрещено вещание российских средств массовой информации, которые считаются в Европе «пропагандистскими».