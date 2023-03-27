В Израиле парламентский комитет одобрил для II и III чтений законопроект о верховном суде

Тель-Авив, Израиль, , 05:41 — REGNUM Законопроект о верховном суде был одобрен ко второму и третьему чтениям в израильском кнессете парламентским комитетом. Об этом 27 марта сообщает портал Arutz Sheva.

Израиль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Законопроект, лишающий верховный суд полномочий проводить пересмотр назначений министров, получил неофициальное название «закон Дери 2.0». Такое название обусловлено тем, что в случае принятия законопроект потенциально даёт возможность вернуться экс-министру внутренних дел Арье Дери, который был уволен в связи с судимостями, после решения верховного суда премьером Биньямином Нетаньяху.

«Закон Дери 2.0» был принят специальной комиссией кнессета в воскресенье вечером и одобрен ко второму и третьему чтениям», — уточняет портал Arutz Sheva.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что голосование для утверждения во втором и третьем чтениях законопроекта о судебной реформе отложено до утра комитетом израильского кнессета по конституции, законодательству и правосудию.

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