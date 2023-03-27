Глава департамента МИД Биричевский допустил, что РФ потребует компенсации из-за «Северных потоков»

Москва, , 05:24 — REGNUM Россия со временем может потребовать компенсации за ущерб, нанесенный в результате подрывов газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», заявил журналистам директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов «Северный поток», — сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат напомнил о появлении расследования американского журналиста Сеймура Херша по поводу причастности США к атакам на эти объекты, а также о том, что после публикации этой информации российское постпредство при ООН распространило проект резолюции Совбеза организации о независимом международном расследовании ЧП.

По словам Биричевского, Запад упорно мешает работе по проекту соответствующей инициативы и ссылается на то, что у международного расследования нет «добавленной стоимости». Директор департамента подчеркнул, что эта позиция не повлияет на усилия Москвы, которая собирается и дальше настаивать на проведении всестороннего и открытого международного расследования с обязательным участием российских представителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на «Северных потоках» являются терактом, в чем убедились допущенные к месту ЧП представители российской компании «Газпром». 24 марта Сеймур Херш заявил, что США рассматривали возможность нападения на указанные газопроводы более чем за полгода до произошедших диверсий. Он утверждает, что этот вопрос прорабатывался в Вашингтоне ещё в конце 2021 года.