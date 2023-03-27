Постпред РФ Ульянов: визит главы МАГАТЭ Гросси в Москву может состояться в ближайшее время

Москва, , 05:15 — REGNUM Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию может состояться в ближайшие несколько недель. Об этом 27 марта сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с РИА Новости.

Рафаэль Гросси Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Ульянова, российская сторона может пригласить Гросси в Москву для обсуждения актуальных тем, в том числе ситуации по безопасности на Запорожской АЭС.

«Не на следующей неделе, но несколько позднее, визит Рафаэля Гросси в Россию вполне может состояться», — указал дипломат.

Напомним, предыдущий визит Гросси в Россию, в ходе которого он обсудил с российской стороной ситуацию вокруг Запорожской АЭС, состоялся в начале февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МАГАТЭ Гросси намерен посетить Запорожскую АЭС 29 марта. Вместе с Гросси на объект прибудет делегация из 18 человек.

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