Белград, 27 марта, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Отказ от ввода санкций против России является принципиальной позицией Белграда, заявил 26 марта министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью Kurir.

Официальный сайт правительства России Ивица Дачич

Белград выступает против санкций против кого бы то ни было, потому что сами сербы имели такой несправедливый опыт и знают, что это значит.

Кроме того, Сербия не вводит санкции против России потому, что это соответствует её национальным интересам и выгодно её экономике. Если Белград всё же присоединится к антироссийским санкциям, то этот шаг нанесёт экономике страны и её гражданам непоправимый ущерб.

Дачич отметил, что объём внешней торговли между Сербией и Россией уменьшился, в то время как в некоторых западных странах, которые ввели санкции, он увеличился. Поэтому требования Запада к Белграду присоединиться к санкциям являются несправедливыми.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич неоднократно утверждал, что Белград не будет вводить санкции против России. Он также заявлял, что Сербия постоянно подвергается давлению Запада, стремящегося, чтобы Белград поменял свою позицию.