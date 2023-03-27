Владивосток, 27 марта, 2023, 04:50 — ИА Регнум. Первый приговор по делу о распространении ложной информации о выходе амурского тигра в село вынес суд в Приморском крае. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба центра «Амурский тигр».

Programmes.putin.kremlin.ru Амурский тигр

В феврале текущего года местная жительница обратилась в полицию с информацией о возможном выходе тигра в село Яковлевка и предъявила фотографию, якобы сделанную очевидцем. Полиция не нашла следов тигра в указанном месте и начала проверку.

По результатам проверки было установлено, что житель села Яковлевка сознательно распространял ложную информацию о появлении тигра, фотография была позаимствована им в Сети. На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении за распространение в СМИ и в Интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу общественного порядка. Все документы были переданы в суд.

Суд Яковлевского района признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, ему было назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Кроме того, у виновного в распространении фейка был конфискован мобильный телефон.

Отмечается, что в последнее время участились случаи распространения ложной информации о диких животных и столкновениях с ними. По данным полиции, авторы таких заявлений часто выдают фотографии, сделанные в других странах и регионах за происходящее в Приморье.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Приморье для тигра, убивавшего собак и пугавшего местных жителей, нашли новый дом.