27 Марта
 
4:51

Запад накинул на шею Украины долларовую удавку. Такое мнение выразил экономист Константин Ордов на основе аналитических данных от Reuters.

Госдолг Украины достиг 90% его ВВП, перевалив отметку за 100 млрд долларов, что фактически закрепило статус государства, потерявшего свою экономическую независимость.

4:51

МИД России поделилось статистикой поставок оружия из рук НАТО на Украину.

Лидерами рейтинга стали США, Великобритания и Германия.

4:49

Главное о спецоперации за 26 марта 2023 года.

  • Киевским режимом была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа «Стриж» (Ту-141) в ударном исполнении. Комплексом РЭБ «Поле-21» было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации. Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области.

  • На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Минобороны РФ.