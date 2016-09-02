Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 397-й день. Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к потере Авдеевки (ДНР), отключают мобильную связь, известил 27 марта телеграмм-канал «Военкоры Русской Весны». Есть сведения, что из города вывозят коммунальные службы, населению советуют эвакуироваться.

Об уничтожении группы наёмников под Авдеевкой известил российский боец, посетивший разбитый укрепрайон. Кроме украинских силовиков, среди убитых он нашёл наёмников с нашитым на рукаве флагом Польши и шевроном «Грузинского легиона», видео с места события разместили в РИА Новости.

Только за сутки на донецком направлении российские военнослужащие уничтожили более 200 украинских военных, сообщило Минобороны РФ. Тем временем, The Sunday Times пишет о том, что ежедневные потери ВСУ в районе города Артёмовска составляют порядка 200 военных.

В прессе продолжают обсуждать падение в городе Киреевске Тульской области украинского беспилотника Стриж» (Ту-141). Инцидент произошел накануне, 26 марта, после того, как его систему навигации вывел из строя комплекс РЭБ «Поле-21»: три человека получили лёгкие ранения, повреждены пять домов.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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