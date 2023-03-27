Kyodo: выпущенная КНДР не достигла исключительной экономической зоны Японии

Токио, , 04:45 — REGNUM Первая ракета, которую 27 марта выпустила Северная Корея в сторону Японского моря, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

Ракета Schriever.af.mil

Ранее сообщалось о пуске двух ракет со стороны КНДР. В первом случае японская сторона предположила, что речь идет о применении баллистической ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Северная Корея испытала подводный беспилотник, способный нести ядерное оружие, а также уничтожать группы морских судов и приводить к «массивному радиоактивному цунами».

Аппарат был запущен 21 марта с берегов северокорейского уезда Ивон и через 59 часов 12 минут достиг цели — объект в акватории залива Хонвон, имитировавший морской порт условного противника.