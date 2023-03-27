Авдеевка готовится украинскими властями к сдаче — «Военкоры Русской Весны»
«Военкоры Русской Весны»: в Киеве готовятся уйти из Авдеевки
Авдеевка, ДНР, 27 марта, 2023, 05:01 — ИА Регнум. Украинские власти готовятся к потере Авдеевки, сообщает 27 марта телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
После того как российские войска, ведя успешное наступление, за последние недели продвинулись вперёд, Киев начинает готовиться к потере города.
Первыми вывезут коммунальщиков, пытавшихся поддерживать чистоту и жизнедеятельность Авдеевки, считает телеграм-канал.
«В ближайшее время в городе отключат мобильную связь, чтобы препятствовать сторонникам России, которые информируют ВС РФ о передвижениях и позициях украинских оккупантов», — говорится в сообщении.
Напомним, что глава подконтрольной Киеву администрации города призвал 26 марта жителей покинуть его пределы. Он также заявил о начинающейся эвакуации из города работников ЖКХ и планируемом отключении мобильной связи.