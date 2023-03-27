Москва, 27 марта, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Видеозапись с боевой работой российских расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне специальной военной операции (СВО) появилось 27 марта в телеграм-канале Министерства обороны России, которое также представило рассказ командира одной из самоходных установок.

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

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В сообщении отмечается, что указанные машины используют 122-мм реактивные снаряды для ударов по командным пунктам и укреплениям ВСУ, а также по местам сосредоточения сил и размещения артиллерии противника.

Расчёты РСЗО «Град» действуют совместимо с разведывательными подразделениями, обнаруживая цели и корректируя стрельбу по неприятелю с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Командир боевой машины Эдуард Захарук рассказал об отношении к противнику и службе со своими товарищами.

«Мы пришли сюда все вместе, поэтому выручаем друг друга, помогаем друг другу. Интересуемся, как у кого дети растут… Взаимовыручка, взаимопонимание, дружба, батарея слаженная! Экипаж мой — практически уже родной мне», — сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта российские военные показали, как под Авдеевкой (ДНР) провели точную стрельбу одним снарядом от РСЗО «Град» по украинскому танку. В сообщении подчеркивалось, что использование реактивной установки не предназначено для прицельного огня. 24 марта Минобороны РФ обнародовало рассказ мобилизованного с позывным Якут, который служит старшим наводчиком «Града» в зоне СВО.