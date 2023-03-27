Пенза, 27 марта, 2023, 04:08 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, ещё двое были госпитализированы в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Сердобском районе Пензенской области. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в 18:10 мск на 46-м километре автотрассы Тамбов — Пенза — Беково. Столкнулись автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял мужчина 1976 года рождения, и автомобиль Lada под управлением водителя — мужчины 2002 года рождения.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель и три пассажира автомобиля Lada — мужчины 1995 и 2004 годов рождения и женщина 1999 года рождения. Водитель и пассажир автомобиля Toyota — женщина 1975 года рождения — были госпитализированы, информация об их состоянии не уточняется.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту смертельного ДТП. Устанавливаются все причины и обстоятельства, приведшие к аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх подростков и одного взрослого в ДТП с грузовиком под Челябинском.