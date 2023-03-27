Береговая охрана Японии заявила, что КНДР запустила вторую за сутки ракету

Токио, , 03:39 — REGNUM КНДР запустила вторую за текущие сутки ракету спустя всего несколько минут после первого запуска, 27 марта сообщила Береговая охрана Японии.

Ракета tpsdave

Второе предупреждение появилось через 10 минут после сообщений о первом старте.

Напомним, 27 марта Береговая охрана Японии предупредила, что Северная Корея выпустила в сторону Японского моря ракету, которая может являться баллистический.

Ведомство призвало владельцев морских и воздушных судов не приближаться к фрагментам ракеты и сообщать о всех подобных случаях при обнаружении подозрительных обломков.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта КНДР провела учения, на которых был проведен взрыв боеголовки, имитирующей ядерное оружие.