Токио, 27 марта, 2023, 03:39 — ИА Регнум. КНДР запустила вторую за текущие сутки ракету спустя всего несколько минут после первого запуска, 27 марта сообщила Береговая охрана Японии.

tpsdave Ракета

Второе предупреждение появилось через 10 минут после сообщений о первом старте.

Напомним, 27 марта Береговая охрана Японии предупредила, что Северная Корея выпустила в сторону Японского моря ракету, которая может являться баллистический.

Ведомство призвало владельцев морских и воздушных судов не приближаться к фрагментам ракеты и сообщать о всех подобных случаях при обнаружении подозрительных обломков.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта КНДР провела учения, на которых был проведен взрыв боеголовки, имитирующей ядерное оружие.