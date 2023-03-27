Тель-Авив, Израиль, 27 марта, 2023, 03:34 — ИА Регнум. Голосование для утверждения во втором и третьем чтениях законопроекта о судебной реформе отложено до утра комитетом израильского кнессета по конституции, законодательству и правосудию. Об этом 27 марта сообщает портал Arutz Sheva.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Как уточнил соавтор законопроекта, глава конституционного комитета Симха Ротман, комитет соберётся в 08:00 по местному времени 27 марта для голосования по тексту окончательного закона о судебной реформе. Закон даст правительству автоматическое большинство в комиссии по отбору судей.

Изначально обсуждение законопроекта было запланировано на вечер 26 марта, перед отправкой на финальные чтения в кнессете.

В Израиле тем временем проходят многотысячные протесты против судебной реформы. После отправки премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в отставку министра обороны Йоава Галанта, выступившего за приостановку судебной реформы, в стране начались массовые демонстрации. По неподтверждённым данным, в акциях протеста участвуют более 600 тысяч израильтян.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер Израиля Нетаньяху может своим решением приостановить судебную реформу, вызвавшую массовые протестные акции в стране.