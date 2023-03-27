В СБ ООН состоится голосование по проекту резолюции о расследовании диверсии на «Северных потоках»

Нью-Йорк, США, , 03:36 — REGNUM 27 марта в Совете Безопасности ООН состоится голосование по российско-китайскому проекту резолюции о международном расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», сообщает ТАСС.

Здание ООН в Нью-Йорке Silje Bergum Kinsten norden.org

Проект предлагает поручить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу создать международную независимую комиссию «для проведения всеобъемлющего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии на газовых трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», в том числе для установления исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии и их сообщников».

Отбором специалистов в комиссию будет заниматься Гутерриш. Если резолюция будет принята, то генсек в течение 30 дней должен будет представить рекомендации по её функционированию. Проект резолюции призывает страны, проводящие национальные расследования из-за взрывов на трубопроводах, полностью сотрудничать с комиссией и делиться с ней информацией, а также делиться информацией с другими заинтересованными сторонами.

Напомним, что соавторам российского проекта резолюции о международном расследовании взрывов на газопроводах выступил Китай. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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