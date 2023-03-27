Тель-Авив, Израиль, 27 марта, 2023, 03:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы в еврейском государстве, из-за которой страну охватили массовые протесты, 27 марта сообщает портал Ynet со ссылкой на свои источники в израильском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

По информации журналистов, Нетаньяху находится в своем офисе в Иерусалиме и консультируется с партнерами по коалиции. Собеседники портала утверждают, что большинство собравшихся на встрече политиков одобряет приостановку.

Вместе с тем министр юстиции и главный инициатор судебной реформы Ярив Левин якобы пригрозил уволиться, если эту реформу решат приостановить.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта глава израильского минобороны Йоав Галант выступил с обращением, в котором призвал приостановить судебную реформу из-за ее угрозы для безопасности Израиля. Из-за этого заявления Нетаньяху оправил министра в отставку.

После своего увольнения Галант написал в социальных сетях о том, что безопасность Израиля по-прежнему остается миссией его жизни.