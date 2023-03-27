Тель-Авив, Израиль, 27 марта, 2023, 03:05 — ИА Регнум. Голодовку в знак протеста против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявили руководители некоторых израильских муниципалитетов и региональных администраций. Об этом 27 марта сообщила газета The Times of Israel.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

На данный момент известно, что к голодовке присоединились мэры городов Кфар-Саба и Герцлия и главы региональных советов Верхняя Галилея и Шаар ха-Негев. Протестующие приняли решение проводить свою акцию перед резиденцией Нетаньяху в Иерусалиме.

На такой шаг руководители муниципалитетов пошли после увольнения премьер-министром Нетаньяху главы минобороны Израиля Йоава Галанта, который накануне открыто выступил против судебной реформы и призвал главу правительства остановить принятие спорного законопроекта, вызвавшего массовые протестные акции в стране.

Новость об отставке Галанта вызвала новую волну многотысячных стихийных митингов по всему Израилю, крупнейший из них проходит в Тель-Авиве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава минобороны Израиля выступил с заявлением после своей отставки.