Ямало-Ненецкий и Ненецкий АО вместе с Магаданской областью — лидеры по уровню зарплат в России

Салехард, , 03:15 — REGNUM Лидерами по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах стали Ямало-Ненецкий автономный округ ЯНАО), Ненецкий автономный округ (НАО) и Магаданская область, сообщает 27 марта РИА Новости.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно исследованию агентства, зарплаты в малых и средних населённых пунктах России примерно на четверть ниже, чем в крупных городах.

Самые высокие показатели отношения зарплаты к стоимости набора продуктов и услуг в провинции снова отмечены в ЯНАО и НАО, а самые низкие — в Чечне и Кабардино-Балкарии.

В прошедшем году наблюдался заметный рост зарплат и снижение безработицы. По официальной статистике Росстата, номинальная средняя зарплата увеличилась в 2022 году на 12,1% (против роста на 11,5% и 7,3% 2021 в 2020 годах соответственно). В денежном выражении средняя за год зарплата (с учетом выплаты НДФЛ) превысила 55 тысяч рублей в месяц.

Величина зарплат сильно отличается как по отраслям, так и по регионам. При этом даже внутри регионов зарплаты в разных населённых пунктах существенно отличаются. В небольших и малых населенных пунктах средняя зарплата меньше, чем в крупных городах этого же региона, в среднем на 24%.

Лидерами по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы, в которых развита добыча полезных ископаемых вахтовым методом.

Лидер рейтинга, Ямало-Ненецкий автономный округ, характеризуется тем, что средняя зарплата в провинции данного региона в 4,9 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Средняя зарплата здесь составляет 116 тысяч рублей в месяц, в 2,4 раза больше среднероссийского уровня в малых и средних городах.

Ненецкий автономный округ с результатом 4,4 стандартного набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 105 тысяч рублей в месяц занимает второе место. Далее следуют: Магаданская область с результатом 4,3 стандартного набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 117 тысяч рублей, Ханты-Мансийский автономный округ четвертым с результатом 4 и абсолютным значением 89,6 тысячи рублей и Чукотский автономный округ с результатом 3,8 стандартного потребительского набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 122 тысячи рублей.

Из результатов исследования очевидно, что лидерами рейтинга являются регионы с хорошо развитой добывающей промышленностью. Здесь основная часть работающих граждан занята в добывающих отраслях, и их труд высоко оплачивается.

Напомним, что значительная часть российских работников пожаловалась на то, что в 2022 году им урезали соцпакет и снизили количество бонусов.

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