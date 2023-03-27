Министр обороны Израиля выступил с заявлением после своего увольнения
Тель-Авив, Израиль, 27 марта 2023, 02:53 — REGNUM Отправленный в отставку израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что безопасность Израиля являлась и является миссией его жизни. Об этом он написал в своем микроблоге.
Ранее стало известно, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху уволил главу минобороны за призыв приостановить судебную реформу в стране.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир объявил о том, что уходит в отставку из-за увольнения Йоава Галанта с поста израильского министра обороны.
Глава дипмиссии пояснил, что не собирается представлять правительство Биньямина Нетаньяху и выразил мнение о том, что предлагаемая правительством судебная реформа «подрывает» основу демократической системы государства.
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