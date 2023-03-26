Тель-Авив, Израиль, 27 марта, 2023, 02:45 — ИА Регнум. Решение о прекращении занятий приняло руководство семи университетов в Израиле в ответ на увольнение министра обороны Йоава Галанта премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом 27 марта сообщает портал Israel Hayom.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Мы, руководители исследовательских университетов Израиля, президенты, ректоры и руководство, с завтрашнего утра прекратим обучение во всех исследовательских университетах Израиля на фоне продолжения законодательного процесса, который подрывает основы израильской демократии и ставит под угрозу ее существование», — указано в совместном заявлении руководителей вузов.

Напомним, министр обороны Израиля Галант был уволен на следующий день после того, как 26 марта публично призвал премьер-министра Нетаньяху приостановить принятие закона о судебной реформе. Увольнение главы минобороны вызвало новую волну массовых протестных акций в Израиле.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир объявил о своей отставке после решения израильского премьер-министра Израиля Нетаньяху уволить главу минобороны страны Галанта.