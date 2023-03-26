Москва, 27 марта, 2023, 02:30 — ИА Регнум. Звания Героя России за выполнение задач специальной военной операции удостоились 11 росгвардейцев, сообщает 27 марта пресс-служба ведомства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Росгвардия

«За выполнение задач специальной военной операции 11 росгвардейцев удостоены звания Героя России. С первых дней специальной военной операции военнослужащие и сотрудники ведомства выполняют широкий круг служебно-боевых задач. Кроме непосредственного участия в боевых действиях, они проводят мероприятия по обнаружению схронов с оружием и боеприпасами, обеспечивают безопасность важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, несут службу на контрольно-пропускных пунктах, осматривают автотранспорт на наличие оружия и взрывчатых веществ, выявляют и пресекают деятельность диверсионных групп», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме выполнения служебно-боевых задач, сотрудники и военнослужащие Росгвардии налаживают мирную жизнь на освобожденной территории и оказывают помощь местному населению.

Напомним, что 27 марта в России отмечается День войск национальной гвардии. Президент России Владимир Путин поздравил росгвардейцев с праздником. Он отметил смелость и решительность представителей Росгвардии, действующих в зоне специальной военной операции.