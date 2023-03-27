В международном аэропорту Приштины прошла эвакуация из-за угрозы взрыва

Приштина, Сербия, , 02:19 — REGNUM В связи с получением сообщения об угрозе взрыва эвакуированы пассажиры и работники международного аэропорта в сербском городе Приштине. Об этом 26 марта сообщает агентство Tanjug.

Аэропорт Pexels

Информация о возможном взрыве на территории международного аэропорта в Приштине была получена сотрудниками полиции около 21:00 по местному времени (22:00 мск). Как уточнила пресс-секретарь полиции города Фьора Ахмети, сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали на место происшествия и начали проводить необходимые оперативные работы.

Была проведена эвакуация пассажиров и персонала аэропорта. Информация о пострадавших не поступала.

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