Береговая охрана Японии заявила, что КНДР запустила ракету

Токио, , 02:12 — REGNUM Очередной пуск ракеты, которая, предположительно, является баллистической, провела КНДР 27 марта, говорится в сообщении Береговой охраны Японии.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

В ведомстве призвали все воздушные и морские суда, находящиеся в районе Японского моря, следить за информацией и сообщать о возможных случаях падения фрагментов. Береговая охрана также просит не приближаться к упавшим частям ракеты при их обнаружении.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта КНДР испытала крылатые ракеты стратегического назначения, оснащенные боеголовками, которые имитируют ядерный заряд. Маневры включили пуски четырёх ракет серий «Хвасаль-1» и «Хвасаль-2».

Снаряды пролетели от 1500 до 1800 км над Японским морем, поразив заданные цели.