Нью-Йорк, США, 27 марта, 2023, 01:53 — ИА Регнум. Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир решил уйти в отставку после решения израильского премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уволить главу минобороны страны Йоава Галланта. Об этом Замир написал 26 марта в своем микроблоге.

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Дипломат отметил, что больше не хочет представлять действующее правительство еврейского государства. Генконсул также выразил мнение о том, что планируемая в Израиле судебная реформа «подрывает» основу демократической системы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Йоава Галлант выступил с обращением к согражданам. Министр обороны заявил, что принятие судебной реформы в Израиле подрывает безопасность государства из-за отказа резервистов идти служить в армию в знак протеста против нововведения.

Он призвал приостановить реформу и приступить к поиску решения политического кризиса. 26 марта Нетаньяху отправил Галланта в отставку.