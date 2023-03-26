Тель-Авив, Израиль, 27 марта, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами было заключено таможенное соглашение, благодаря которому начнёт действовать договор о свободной экономической зоне, сообщил 26 марта израильский министр иностранных дел Эли Коэн на своей странице в Twitter.

Канцелярия премьер-министра Израиля Подписание соглашения между Израилем и ОАЭ

Соглашение, по словам Коэна, снизит таможенные пошлины на 96% товаров и создаст в Израиле новые рабочие места.

Министр выразил надежду, что «Авраамовы соглашения» будут и дальше расширяться, а Израиль укрепит свои позиции в качестве важного игрока на региональной арене.

Напомним, что в сентябре 2020 года при посредничестве США Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали документы о нормализации отношений с Бахрейном и ОАЭ. Эта трёхсторонняя сделка получила название «Авраамовы соглашения». В мае 2022 года ОАЭ и Израиль заключили соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве, которое предполагает свободную торговлю между странами.