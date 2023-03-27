Французские жандармы подали жалобы на избивших их демонстрантов

Париж, , 01:27 — REGNUM Французские жандармы массово пожаловались на насилие со стороны демонстрантов в коммуне Сент-Солин, сообщает 26 марта телеканал BFMTV.

Беспорядки Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США

В результате ожесточённых столкновений с манифестантами было ранено 47 жандармов. 45 из них подали заявления в полицию.

Власти подчёркивают, что демонстранты вели себя крайне агрессивно. У них, в частности, было изъято 62 ножа, 13 топоров, 20 баллончиков с газом.

В свою очередь, протестующие обвинили жандармерию и полицию в чрезвычайно жестоком разгоне демонстрации, в результате которого было ранено более 200 человек.

Напомним, что причиной для столкновений стало намерение властей построить на западе Франции большое водохранилище, ликвидировав для этого 16 водоёмов. Планы такого строительства вызвали возмущение со стороны фермеров и экологов.

Читайте ранее в этом сюжете: В беспорядках на западе Франции ранено около 240 демонстрантов и жандармов