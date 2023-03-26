Париж, 27 марта, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Французские жандармы массово пожаловались на насилие со стороны демонстрантов в коммуне Сент-Солин, сообщает 26 марта телеканал BFMTV.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Беспорядки

В результате ожесточённых столкновений с манифестантами было ранено 47 жандармов. 45 из них подали заявления в полицию.

Власти подчёркивают, что демонстранты вели себя крайне агрессивно. У них, в частности, было изъято 62 ножа, 13 топоров, 20 баллончиков с газом.

В свою очередь, протестующие обвинили жандармерию и полицию в чрезвычайно жестоком разгоне демонстрации, в результате которого было ранено более 200 человек.

Напомним, что причиной для столкновений стало намерение властей построить на западе Франции большое водохранилище, ликвидировав для этого 16 водоёмов. Планы такого строительства вызвали возмущение со стороны фермеров и экологов.