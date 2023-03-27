Keshet 12: полиция применила водометы для разгона протестующих, прорвавшихся к резиденции Нетаньяху

Тель-Авив, Израиль, , 01:22 — REGNUM Израильские полицейские задействовали водометы для вытеснения протестующих, прорвавшихся к резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, 26 марта передал телеканал Keshet 12.

Израиль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее сообщилось о том, что тысячи протестующих прорвали кордон полиции у резиденции главы правительства. Незапланированная массовая акция протеста начался в Израиле после того, как Нетаньяху отправил в отставку израильского министра обороны Йоава Галланта за призыв отказаться от судебной реформы, которая вызывала массовое недовольство в обществе.

Эта инициатива была представлена 4 января 2023 года. В рамках реформы планируется, что Верховный суд Израиля больше не сможет обсуждать основные законы, а парламент получит право повторно принимать законопроекты, отклоненные Верховным судом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта израильский президент Ицхак Герцог предупредил, что еврейское государство находится на грани пропасти и гражданской войны из-за конфликта вокруг принятия судебной реформы.