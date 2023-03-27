Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, в одной из них гремят взрывы

Киев, , 01:18 — REGNUM Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Об этом 27 марта свидетельствуют данные онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в период 00:17 — 00:33 мск в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Жителей попросили проследовать в укрытия.

Кроме того, режим воздушной тревоги объявлена на оккупированной Киевом части территории Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Также сообщаются о взрывах, прогремевших в Купянском районе Харьковской области, а также в городах Славянске и Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, объявленной в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

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