Лётчики вертолёта Ка-52 с позывными Соломон и Молодость уничтожили опорный пункт врага

Донецк, , 05:01 — REGNUM Российские ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28 в зоне проведения СВО уничтожили опорные пункты противника и военную технику ВСУ. Кадры работы экипажей боевых машин опубликовало 27 марта Министерство обороны России.

Вертолёт Ка-52 Alex Beltyukov

Лётчик вертолёта Ка-52, только что вернувшегося с боевого вылета, с позывным Соломон рассказал, что неуправляемыми ракетами был уничтожен опорный пункт противника. Он подчеркнул, что в последнее время наши вертолёты в основном работают по опорным пунктам и площадным целям.

Соломон особо отметил важнейшую роль вертолётного бортового комплекса обороны «Витебск». Комплекс работает отлично, он много раз спасал лётчикам жизнь, предупреждая экипаж о радиолокационном облучении противником и отводя вражеские ракеты от машины.

Лётчик-оператор Ка-52 с позывным Молодость рассказал об успешном боевом вылете, в ходе которого их машина в паре с вертолётом Ми-28 нанесла удар по опорному пункту противника, а затем вернулась на свой аэродром. Молодость сказал, что частота их вылетов зависит от конкретной ситуации на передовой: иногда полётов нет несколько дней, и иногда они вылетают на боевое задание по нескольку раз за день.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

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