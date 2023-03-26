Москва, 27 марта, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем войск национальной гвардии РФ сотрудников и ветеранов этого ведомства, глава государства отметил смелость и решительность представителей Росгвардии, действующих в зоне специальной военной операции, 27 марта сообщается на сайте Кремля

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В ходе специальной военной операции герои-росгвардейцы действуют смело и решительно, защищая Россию, наших граждан, сражаются мужественно. В самых сложных ситуациях проявляют стойкость и бесстрашие», — сказал российский лидер в своем обращении.

Он также пожелал здоровья и успехов сотрудникам и ветеранам Росгвардии, а также их родственникам и близким. Кроме того, Путин поблагодарил и выразил признательность ветеранам внутренних войск МВД, подразделений ОМОНа, СОБРа и других служб, включенных в состав войск национальной гвардии России.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа директор Росгвардии Виктор Золотов на встрече с Владимиром Путиным назвал задачи его ведомства в ходе проведения спецоперации. Он отметил, что росгвардейцы принимает непосредственное участие в боях, выполняют задачи по охране важных государственных объектов и объектов инфраструктуры, а также занимаются медицинским обеспечением местных жителей.