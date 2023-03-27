В гавани города Пул в Британии произошла утечка около 200 баррелей нефтесодержащей жидкости

Лондон, , 00:24 — REGNUM Утечка около 200 баррелей (около 27-28 тонн) нефтесодержащей пластовой жидкости произошла в Великобритании. Об этом 26 марта сообщает издание Telegraph со ссылкой организацию Poole Harbour Commissionners (PHC), управляющую гаванью города Пул в графстве Дорсет, где произошло ЧП.

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Уточняется, что утечка нефтесодержащей жидкости произошла в результате серьёзного ЧП на трубопроводе, оператором которого является компания Perenco. Людей, проживающих в районе гавани, настоятельно призвали не плавать в воде до особого распоряжения. Каждому, кто контактировал с водой и непосредственно с разлившейся пластовой жидкостью, рекомендовано срочно тщательно помыться с мылом.

В РНС указали, что проводят оценку ситуации. Кроме того, агентство по охране окружающей среды отметило, что им была получена информация о большом содержании нефти в воде. Агентство заявило о поддержке администрации порта и других партнёров в реакции на чрезвычайное происшествие.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима чрезвычайного положения в Кувейте в связи с разливом нефти на западе страны.

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