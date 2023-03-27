Walla: в Иерусалиме тысячи протестующих прорвали полицейский кордон около резиденции Нетаньяху

Тель-Авив, Израиль, , 00:23 — REGNUM Тысячи протестующих прорвали полицейский кордон возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, 26 марта сообщил портал Walla.

Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

Это произошло на фоне увольнения израильского министра обороны Йоава Галланта, который выразил свое несогласие с планами правительства провести в стране судебную реформу, вызвавшую массовые протесты.

Из-за действий демонстрантов пришлось перекрыть движение по местному шоссе. Полицейские используют водометы, чтобы рассеять и оттеснить толпу протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта британская газета Daily Telegraph написала о том, что Биньямин Нетаньяху был вынужден задержать поездку в Британию в связи с отказом пилотов перевозить премьер-министра. Их решение было вызвано протестами в Израиле, направленными против судебной реформы.