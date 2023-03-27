Глава ФРБ Миннеаполиса признал опасность рецессии в США

Вашингтон, , 00:30 — REGNUM Проблемы, которые испытывает банковская система США, могут оказать отрицательное влияние на рынок недвижимости и строительство и приблизить американскую экономику к рецессии. Об этом заявил 26 марта глава федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари в эфире телеканал CBS News.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подтвердил, что проблемы американских банков, влияющие на строительный сектор, «совершенно точно» приближают страну к рецессии.

По словам банкира, пока остается неизвестным, приведут ли нынешние трудности финансового сектора к масштабному краху кредитования и как сильно они могут сказаться на национальной экономике.

Кашкари признал, что банковский регулятор США не является идеальным и может ошибаться.

Он подчеркнул, что банковская система страны продолжает сталкиваться с «фундаментальными вызовами» и «регуляторными трудностями».

Напомним, что в течение пяти дней после того, как 10 марта обанкротился 16-й по величине банк США Silicon Valley Bank (SVB), американские вкладчики срочно сняли со своих банковских счетов почти $100 млрд.

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