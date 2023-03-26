В Сыктывкаре задержан дебошир, угрожавший людям муляжом гранаты
Сыктывкар, 26 марта 2023, 23:58 — REGNUM Мужчину, угрожавшего соседям муляжом гранаты, задержали сотрудники ОМОНа в Сыктывкаре. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.
«Сегодня в Сыктывкаре около 17.30 сотрудниками ОМОН «Зырянин» был задержан мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии и угрожавший соседям взорвать гранату», — уточняется в сообщении.
Задержание прошло без применения оружия, в ходе штурма. После задержания хулигана было установлено, что граната является муляжом. В результате инцидента никто не пострадал.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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