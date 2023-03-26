Сыктывкар, 26 марта, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Мужчину, угрожавшего соседям муляжом гранаты, задержали сотрудники ОМОНа в Сыктывкаре. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Wikimedia.com Учебная граната

«Сегодня в Сыктывкаре около 17:30 сотрудниками ОМОН «Зырянин» был задержан мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии и угрожавший соседям взорвать гранату», — уточняется в сообщении.

Задержание прошло без применения оружия, в ходе штурма. После задержания хулигана было установлено, что граната является муляжом. В результате инцидента никто не пострадал.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве неизвестный расстрелял автомобиль певицы Наталии Власовой.