Тула, 26 марта, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов могут быть предприняты в Тульской области в случае ухудшения оперативной обстановки в регионе, где 26 марта в городе Киреевск взорвался беспилотник, сообщили в пресс-службе областного правительство.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Охрана

Такая возможность предусмотрена в соответствии с указом президента России Владимира Путина, который в октябре 2022 года ввел в области режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в Киреевске пострадали три человека. Они получили осколочные ранения. Также были повреждены 10 частных домов. Еще в шести многоквартирных домах выбило стёкла.

Власти Тульской области объявили о том, что каждый пострадавший при инциденте получит по 100 тысяч рублей. Кроме того, жителям пострадавших домов пообещали предоставить компенсацию за ремонт или замену непригодного для жизни жилья.