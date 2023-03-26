Курск, 26 марта, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли три села в Курской области, в результате обстрела нарушено энергоснабжение. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что под обстрел украинских войск попали село Плёхово Суджанского района и село Гордеевка Кореневского района Курской области, в которых в результате обстрела было нарушено энергоснабжение и получили повреждения два домовладения.

Кроме того, обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Здесь были повреждены сельхозстроения.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

СК России установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мирный житель Донецка получил ранения от взрыва противопехотной мины «Лепесток», которые сбрасывают Вооруженные силы Украины (ВСУ).