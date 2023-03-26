Тула, 26 марта, 2023, 23:38 — ИА Регнум. По меньшей мере 16 домов оказались задеты взрывом беспилотника, который произошел 26 марта в городе Киреевске Тульской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

fotobias Треснувшее стекло

При этом 10 частных домов были повреждены, а еще в 6 многоквартирных домах выбило стёкла. Ранее сообщалось о том, что взрыв повредил 8 частных домов.

Отмечается, что на месте происшествия продолжается работа специалистов оперативных служб и министерства обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта при взрыве беспилотника в Киреевске три человека получили осколочные ранения, а на месте случившегося образовалась гигантская воронка.

Власти Тульской области пообещали выделить всем пострадавшим по 100 тысяч рублей. Кроме того, жители домов, которые были задеты взрывом, смогут получить компенсации за ремонт или потерю жилья.