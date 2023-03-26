Произведения Агаты Кристи при новом издании подвергнуты «политкорректной» цензуре

Лондон, , 23:51 — REGNUM Из новых изданий произведений английской писательницы Агаты Кристи, опубликованных издательством HarperCollins убрали отрывки, которые могут показаться не толерантными и не политкорректными, сообщает сообщает 25 марта британская Daily Telegraph.

Эркюль Пуаро Цитата из к/ф «Смерть на Ниле». Реж. Джон Гиллермин. 1978. Великобритания

Речь идет о новых изданиях, которые только планируется выпустить или которые уже вышли в свет в период с 2020 года. В частности, из произведений, написанных в период с 1920 по 1976 год, удалены отрывки, содержащих «описания, оскорбления или отсылки к этнической принадлежности».

Так, существенно изменены внутренние монологи двух ключевых персонажей писательницы — мисс Марпл и Эркюля Пуаро.

Из оригинального выражения «его индийский характер» в сборнике «Последние дела Мисс Марпл» и два рассказа в новой версии текста убрано слово «индийский», а из романа «Карибская тайна» удалили целый отрывок, где персонаж ночью не увидел в кустах чернокожую девушку.

Напомним, что в Академии торгового флота США решением руководства учебного заведения большая картина на библейскую тему с изображением Иисуса Христа была прикрыта занавеской для того, чтобы она не могла оскорбить ничьих чувств.

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