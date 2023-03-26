Американский ветеран Дрейвен: ВСУ способны участвовать в боях портив России лишь из-за военных НАТО

Вашингтон, , 23:18 — REGNUM Военнослужащие НАТО участвуют на стороне Киева в боевых действиях против России, чем помогают поддерживать боеспособность ВСУ, иначе Украина уже бы сдалась, написал 26 марта в своем микроблоге американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он пояснил, что США и другие натовские страны заставили своих военных отказаться от званий и надеть украинскую военную форму. Ветеран считает, что эта информация никогда не будет обнародована, а военнослужащие НАТО, находящиеся в зоне спецоперации, не вернутся домой в случае поражения Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что Североатлантическому альянсу необязательно отправлять своих военнослужащих для помощи украинским войскам, поскольку солдаты НАТО уже находятся в зоне спецоперации в качестве наемников.

Эксперт добавил, что из-за статуса наемников уволившиеся со службы натовские военные не могут считаться представителями вооруженных сил своих стран.