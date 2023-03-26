Москва, 26 марта, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Актёр Кирилл Канахин, предположительно, принимавший участие в вооружённой атаке украинских экстремистов на село в Брянской области, объявлен в розыск МВД России. Это следует из базы данных разыскиваемых, опубликованной 26 марта на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке Канахина, без уточнений, по какой статье он разыскивается.

Напомним, нападение на села в Климовском районе Брянской области произошло 2 марта текущего года. Согласно данным ФСБ России, на территорию российского региона проникла диверсионно-разведывательная группа, состоящая из украинских экстремистов. В результате теракта погибли два мирных жителя, ещё двое, в том числе ребёнок десяти лет, получили ранения.

После теракта в СМИ появилась информация о возможной причастности к нападению актёра Канахина. Мать актёра подтвердила, что он некоторое время назад уехал на Украину, а человек на фотографиях и видеозаписи, сделанных на месте атаки в Брянской области, очень похож на Канахина, но абсолютной уверенности в этом у неё нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МВД объявило в розыск основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина (физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов), подозреваемого в организации нападения на село в Брянской области.