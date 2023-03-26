Киреевск, Тульская область, 26 марта, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Пострадавшие при взрыве беспилотного летального аппарата (БПЛА) в городе Киреевске Тульской области получат от региональных властей по 100 тысяч рублей, 26 марта сообщили в пресс-службе областного правительства.

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«Людям, получившим ранения, выплатят по 100 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Губернатор региона Алексей Дюмин провел в Киреевске оперативное совещание по ликвидации последствий инцидента и распорядился также выделить помощь тем, кто остался без крова или чье жилье требует ремонта.

«Те, кто лишился своего жилья, получат сертификат на приобретение нового… Нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до 1 млн рублей», — уточняется в заявлении.

Кроме того, Дюмин поручил как можно скорее обследовать повреждённые дома, чтобы оценить возможность и целесообразность их восстановления. Он отметил, что в случае необходимости людей следует принять в пунктах временного размещения.

Помимо этого, губернатор распорядился восстановить остекление задетых взрывом многоквартирных жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в Киреевске взорвался беспилотник, в результате чего пострадали три человека, получив осколочные ранения. На месте взрыва образовалась гигантская воронка.

По меньшей мере восемь частных домов оказались повреждены. В некоторых строениях домов выбило стёкла. На месте инцидента нашли обломки БПЛА Ту-141 «Стриж».