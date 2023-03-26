Лондон, 26 марта, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Прощальный тур британского музыканта сэра Элтона Джона может собрать более $1 млрд. Такой высокий доход от концертных туров станет первым случаем в истории музыкальных туров. С прогнозом об этом выступила 26 марта газета The Sunday Times.

Cindy Andrie Элтон Джон

В рамках прощальных гастролей, начатых в 2018 году и прерванных из-за пандемии коронавируса, запланировано 333 концерта, последний из которых состоится 8 июля 2023 года в Стокгольме. В конце января тур был уже признан самым кассовым в истории, когда сборы с концертов составляли около $817,9 млн.

Элтон Джон за более чем полувековую карьеру выпустил 30 студийных альбомов, проданных тиражом более 300 млн копий. Он признан одним из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов и самых успешных рок-исполнителей Великобритании.

Среди наград певца и композитора пять статуэток премии «Грэмми», два «Оскара», два «Золотых глобуса». В 2022 году президент США Джо Байден наградил исполнителя Национальной медалью за заслуги в сфере гуманитарных наук.