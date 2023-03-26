Париж, , 21:59 — REGNUM Поведение президента Франции Эммануэля Макрона свидетельствует о том, что ему безразличны проблемы жителей страны из-за пенсионной реформы. Об этом, как передаёт 26 апреля телеканал РЕН ТВ, заявил журналистам депутат Европарламента от Франции Тьери Мариани.

Эмманюэль Макрон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что во время обсуждения пенсионной реформы Макрон поехал в турне по странам Африки. В Демократической Республике Конго его заметили отдыхающим в городе Киншасы.

«Якобы после крайне неловких встреч с двумя или тремя главами государств, его видели вечером на улицах Киншасы с банкой пива в руке, видели, как он гастролировал по ночным клубам, вы думаете, это хорошо? Это серьёзно для президента республики?» — заявил евродепутат.

Мариани также раскритиковал Макрона за обращение к согражданам после того, как был повышен пенсионный возраст. Депутат отметил, что президент не стал успокаивать население, а начал обвинять тех, кто против, в том что они не понимают смысла пенсионной реформы.

«Говорит — если вы не понимаете мою реформу, то вы идиот и всё. Ни один народ не хочет, чтобы ему говорили, что он идиот, вот в чём дело», — сказал Мариани.

Пенсионная реформа во Франции вызвала крайнее недовольство среди населения. В стране вторую неделю продолжаются протестные акции. Часто они перерастают в столкновения с полицией.

Президент России Владимир Путин отметил, что в РФ и Франции повышение пенсионного возраста проходит по-разному. Он напомнил, что у французов сделали одинаковый возраст выхода на пенсию у мужчин и женщин, а в России сохранилась разница в пять лет. Кроме того, в РФ повышение пенсионного возраста растянули на десять лет, чтобы смягчить нагрузку. Также в России, в отличие от Франции, сохранили льготы для досрочного выхода на пенсию.