Евродепутат обвинил Макрона в безразличии к жителям Франции
Париж, 26 марта 2023, 21:59 — REGNUM Поведение президента Франции Эммануэля Макрона свидетельствует о том, что ему безразличны проблемы жителей страны из-за пенсионной реформы. Об этом, как передаёт 26 апреля телеканал РЕН ТВ, заявил журналистам депутат Европарламента от Франции Тьери Мариани.
Он отметил, что во время обсуждения пенсионной реформы Макрон поехал в турне по странам Африки. В Демократической Республике Конго его заметили отдыхающим в городе Киншасы.
«Якобы после крайне неловких встреч с двумя или тремя главами государств, его видели вечером на улицах Киншасы с банкой пива в руке, видели, как он гастролировал по ночным клубам, вы думаете, это хорошо? Это серьёзно для президента республики?» — заявил евродепутат.
Мариани также раскритиковал Макрона за обращение к согражданам после того, как был повышен пенсионный возраст. Депутат отметил, что президент не стал успокаивать население, а начал обвинять тех, кто против, в том что они не понимают смысла пенсионной реформы.
«Говорит — если вы не понимаете мою реформу, то вы идиот и всё. Ни один народ не хочет, чтобы ему говорили, что он идиот, вот в чём дело», — сказал Мариани.
Пенсионная реформа во Франции вызвала крайнее недовольство среди населения. В стране вторую неделю продолжаются протестные акции. Часто они перерастают в столкновения с полицией.
Президент России Владимир Путин отметил, что в РФ и Франции повышение пенсионного возраста проходит по-разному. Он напомнил, что у французов сделали одинаковый возраст выхода на пенсию у мужчин и женщин, а в России сохранилась разница в пять лет. Кроме того, в РФ повышение пенсионного возраста растянули на десять лет, чтобы смягчить нагрузку. Также в России, в отличие от Франции, сохранили льготы для досрочного выхода на пенсию.