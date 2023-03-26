Донецк, , 21:51 — REGNUM Боец батальона «Каскад» Вооружённых сил (ВС) России с позывным Цыган один захватил опорный пункт ВСУ под Угледаром (ДНР). Об этом он рассказал 26 марта «Известиям».

Боец батальона «Каскад» Вооружённых сил (ВС) России с позывным Цыган Кадр из видео «Бойцы подразделения ДНР «Каскад» взяли в плен группу военнослужащих ВСУ»

По словам военнослужащего, он прибыл на позиции, чтобы принести боекомплект и увидел, что сослуживцы долгое время не могут взять вражеский пункт. С украинской стороны бойцов плотно обстреливали из стрелкового оружия и миномётов. Оценив обстановку, Цыган понял, что при такой ситуации никто из подразделения не доживёт до утра, и решил захватить позицию противника.

«Заскакиваю в опорник. Идёт первая комната, вторая. Я смотрю, что он сидит с этой стороны и с пулемёта тупо гасит. Ну что мне? Я зашёл, сразу кинул гранату ему», — сообщил боец.

Он также показал журналистам орден Мужества, полученный за подвиг. Каким образом получилось подобраться к опорному пункту, Цыган не рассказал.

Как сообщало ИА REGNUM, российские штурмовики рассказали, что их погибший сослуживец сержант Александр Мальцев захватил в одиночку вражеский окоп. Командир героя отметил, что видео штурма, заснятое беспилотником, нужно показывать новичкам в качестве учебного пособия.

Как сообщил командир, Мальцев погиб, когда прикрывал отход товарищей с раненым бойцом. Он стал двигаться в сторону от своей группы и отвлёк внимание пулемётчика противника на себя, дав остальным возможность уйти.