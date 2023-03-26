Минобороны: систему навигации украинского «Стрижа» вывели из строя ПВО в Тульской области

Москва, , 21:19 — REGNUM Министерство обороны сообщило, что украинский беспилотник Стриж» (Ту-141) совершил падение в городе Киреевске Тульской области, после того как его систему навигации вывел из строя комплекс РЭБ «Поле-21». Об этом 26 марта сообщило ведомство в Telegram-канале.

«26 марта киевским режимом была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа «Стриж» (Ту-141) в ударном исполнении», — сказано в сообщении.

Новейший комплекс радиопомех «Поле-21» Минобороны России

Отмечается, что в Тульской области развёрнута группировка средств ПВО, состоящая из зенитных ракетных комплексов С-300, «Панцирь-С1», а также комплексов радиоэлектронной борьбы «Поле-21». С их помощью военные обеспечивают надёжное прикрытие региона.

«В частности, комплексом РЭБ «Поле-21» было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации. Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населённого пункта Киреевск Тульской области», — говорится в сообщении Минобороны.

В настоящее время на месте падения украинского беспилотника работают специалисты Минобороны, МЧС России и правоохранительных органов.

Как ранее сообщалось, в городе Киреевске 26 марта днём прогремел сильный взрыв. По предварительным данным, взорвался украинский беспилотник, начинённый взрывчаткой. В результате взрыва на месте падения образовалась воронка, а в близлежащих домах вылетели стёкла. При этом три человека получили лёгкие ранения.