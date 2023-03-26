Хельсинки, 26 марта, 2023, 21:38 — ИА Регнум. В Финляндии полиция изъяла чучело президента Турции Тайипа Эрдогана у участников протестной акции, организованной перед турецким посольством в Хельсинки. Об инциденте сообщил Telegram-канал финской общественной телерадиокомпании Yle.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По данным источника, демонстрацию организовало сообщество в защиту Рабочей партии Курдистана. Как отметил телеканал, «полиция считает, что целью действий демонстрантов была дискредитация президента Турции».

«По инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление чести и достоинства», — сказано в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что Турция приняла решение начать процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО. Об этом 17 марта заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что рассчитывает на искренность желания Финляндии выполнять взятые на себя обязательства.

Ранее Анкара настаивала на том, чтобы Хельсинки официально осудили Рабочую партию Курдистана (РПК), деятельность которой запрещена в Турции, и её отделения.