Москва, , 20:52 — REGNUM Вечером 27 марта в Москве местами ожидается сильный туман. Об этом предупреждает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Сообщается, что видимость при тумане сократится до 200 — 700 метров. По прогнозу, это явление будет продолжаться в течение всей ночи и до 10:00 27 марта.

«Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта из-за тумана в Сочи временно приостановили пассажирские авиарейсы. Застрявших пассажиров вывозили на следующий день.